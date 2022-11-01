İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yükseköğrenim gören öğrenciler için 8 kız öğrenci yurdu, 6 erkek öğrenci yurdu ve 5 karma yurt olmak üzere toplam 19 yurdun bulunduğunu kaydetti.

Geçen eğitim öğretim döneminde 16 bin 856 olan yurt kapasitesinin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 63’lük artış gösterdiğini ifade eden Köşger, şunları söyledi:

"Bu yıl yurtlarımızın kapasitesi 27 bin 481’e yükselmiştir. İlimizdeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara 11 bin 673 kız öğrenci, 10 bin 61 erkek öğrenci olmak üzere toplam 21 bin 734 öğrenci başvuru yapmıştır. 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yüzde 100 yerleştirme işlemi gerçekleşmiş ve ilimizde yurt bekleyen yedek öğrenci kalmamıştır."

Köşger, yurtlara başvurusu olmayan öğrencilerin başvurmaları halinde, yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, imkanlar ölçüsünde yurtlara yerleştirilebileceğini de belirtti.