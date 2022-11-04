Konya Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve hırsızlıktan doğan mağduriyeti engellemek için ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerlerini kıskaca aldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları neticesinde ikinci el eşya alım ve satımının yapıldığı bir iş yerinde onlarca ikamet ve bağ evlerinden çalındığı anlaşılan yüzlerce çalıntı eşya tespit etti.

İş yerinde yapılan aramada polis ekipleri, oto yıkama makinesi, halı yıkama makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, fotoğraf makinesi, oto teybi gibi çeşitli elektronik eşya, matkap, testere, çim biçme makinesi, beton kırma makinesi, taşlama makinesi gibi çeşitli inşaat ve tarım aletleri, kol saati, tespih gibi toplam 167 parça eşya ele geçirdi.

Ayrıca, arama esnasında ele geçirilen 1 adet pompalı tüfek, 1 adet toplu tabanca, 1 adet havalı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 2 adet tüpe de el konuldu. Konuyla ilgili daha önceden de suç eşyası satın alma ve diğer çeşitli suçlardan 13 ayrı suç kaydı olan Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler ele geçirilen malzemeleri daha önceden şikayette bulunan sahiplerine teslim etmek için çalışmalara başladı. Taksicinin cep telefonunu çalan hırsız da yakalandı. Öte yandan, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya alıp satanlara denetimlerini sürdürürken hırsızların da peşini bırakmadı.

Ticari taksiye müşteri olarak binip taksiden indiği esnada taksicinin telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi İ.B. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.B.’nin 6 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.