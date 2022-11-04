Saral, merkez üssü Buca olan 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.

Mahalle sakinleri o anları anlattı

Saral'ın komşusu Barış Koşarer, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi.

Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm" diye konuştu.

Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı.

Deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, "Efe'yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin" şeklinde konuştu.

Öte yandan Efe Altay Saral'ın, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü öğrencisi olduğu öğrenildi.