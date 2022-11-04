Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kargo gemisinde yangın: Denize atlayan makinist kayboldu
[Fotograf: DHA]
Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı. Kıyafetleri alev alan makinist panikleyerek denize atladı. Kaybolan makinist Michael Muravyev için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı. Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in kıyafetleri yanmaya başladı.
Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı. Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Harekete geçen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda, kayıp makiniste dair bir ize ulaşılamadı.
Çalışmalar havadan ve karadan sürdürülmeye devam ediyor.
Rusya'dan demir alan kargo gemisi ise Samsun Limanı'nda bekletiliyor.
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