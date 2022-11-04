Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yaban hayvanları fotokapanlara takıldı
[Fotograf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara, yaban hayvanlarının görüntüleri takıldı.
İl genelinde 16 farklı bölgeye yerleştirilen fotokapanlara, vaşak, kurt, yaban domuzu, tavşan ve porsuk gibi hayvanların görüntüleri yansıdı.
Görüntülerde, su birikintisinde yıkanan yaban domuzları, su içen kurt, tavşan ve vaşak dikkat çekti.
Etiketler: Isparta
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