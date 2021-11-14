12 Kasım saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Sinan Önemli yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı.



Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol’a çarptı.

Zincirleme kazada Kezban Avan, Emine Anıl, Emin Rıza Pişkin, Sinan Önemli, Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl, Hatice Topaç ve Muhammed Said Demirbaş yaralandı.

Yaralılardan Samet Hakyol, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumları ise iyi.

Kazanın olduğu 12 Kasım'ın Samet Hakyol'un doğum günü olduğu ortaya çıktı.Üniversiteye hazırlanan Hakyol'a, yaralılara yardım etmek için yolun karşısına geçtiği sırada savrulan otomobillerden birinin çarptığı öğrenildi.