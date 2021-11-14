Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yaralılara yardım için koşarken aracın altında kalan Samet hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da iki gün önce aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Samet Hakyol yaşamını yitirdi.
12 Kasım saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Sinan Önemli yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı.
Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol’a çarptı.
Zincirleme kazada Kezban Avan, Emine Anıl, Emin Rıza Pişkin, Sinan Önemli, Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl, Hatice Topaç ve Muhammed Said Demirbaş yaralandı.
Yaralılardan Samet Hakyol, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumları ise iyi.
Kaza günü doğum günüymüş
Kazanın olduğu 12 Kasım'ın Samet Hakyol'un doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Üniversiteye hazırlanan Hakyol'a, yaralılara yardım etmek için yolun karşısına geçtiği sırada savrulan otomobillerden birinin çarptığı öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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