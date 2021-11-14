Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Konyalıların spor yapabileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehrin dört bir tarafında belediyeye ait parklara masa tenisi oynamak için alanlar oluşturduklarını ifade eden Altay, "Tüm vatandaşların oynayabileceği masa tenisi masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklardaki yerini aldı. Her şey Konyalı vatandaşların mutlu ve sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmesi için" dedi.

Masa tenisi oluşturulan parklar ise Kültürpark, Karaarslan Hadimi, Evliya Çelebi, Tavusbaba, Kozağaç, Birlik, Saraybosna, Kılıçarslan, Şefikcan ve Sağlık Parkı oldu.