İstanbul Havalimanı'ndaki 4. pist ile 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de verdiği ilk kalkış müsaadesiyle hizmete açılan 4. ana piste ilişkin bilgi verdi.

Yeni pistin hava trafiğine önemli bir operasyonel esneklik kazandırdığına işaret eden Uraloğlu, "18 Eylül-15 Ekim döneminde yeni pistimizden 1738 kalkış yapıldı. Bu sayı, aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9'una karşılık geliyor. Yeni pistimiz, özellikle doğu yönünde alternatif bir kalkış imkanı sağlayarak hava trafiğini rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

- Uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili rota kısaldı

Uraloğlu, yeni pistin uçuş mesafelerini kısaltarak yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığını belirtti.

Rota kısalmasının çevresel ve ekonomik kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı. Bakanlığımızın yakıt tüketimi ve emisyon referans katsayıları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı elde ettik."