Başköy Sulama Barajı’nın, yüksekliği 101 metre olan gövdesi tamamlandı. 166 milyon metreküp kapasiteli barajla birlikte 205 bin dekar alan sulanacak. Başköy Barajı'nın 2022 yılında su tutması hedeflendi.

Devlet Su İşleri 8.Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, DSİ’nin çiftçileri modern sulama ile buluşturmak için çalıştığını belirtti.

Yavuz, projenin 5 yılda kendini amorti etmesini planladığını ifade etti. Verimin artacağına işaret ederek 1,5 milyar lira yatırımla inşa edilen baraj sayesinde hem devlet ekonomisine katkı olacağını hem de çiftçinin kazanacağını aktardı.

Proje yapım aşamasında su altında kalacak yolların yerine yenileri yapılacak. Barajdan etkilenecek köylerdeki mezarlıklar ise yeni yerlerine taşınacak.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Ertaç Koçak