Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de kent çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün ayrıştırma bölümünde çalışanlar, bebeği beyaz örtüye sarılmış halde buldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.
Ceset, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, bebeğin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.
Etiketler: Eskişehir
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