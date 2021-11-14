Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kasımda deniz keyfi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Antalya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.
Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
Etiketler: Antalya Hava Durumu
Son Haberler
- 17:26
- 17:22
- 17:30
- 17:25
- 17:19
Sıradaki Haber
Trabzon'da hamsi bolluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz