Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 22.10.2026 12:51

MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 mm çift silahlı revolver sistemi, dakikada 3 bin 200 atım kapasitesiyle dron, İHA ve kamikaze insansız deniz araçlarına karşı görev yapabiliyor.

MKE, dron ve İHA’lardan kamikaze insansız deniz araçlarına uzanan yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Bu çalışmaların bir parçası olan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, tek kulede iki adet 20 mm silahı bir araya getiriyor. Dakikada toplam 3.200 atım hızı ile hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü sunan 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi dünyadaki muadillerinden tam 3 kat daha hızlı atım hızına sahip.

Ayarlanabilir atım hızı sayesinde farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen sistem, dron ve İHA’ların yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da görev yapabiliyor.

MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü

Parçacıklı mühimmat ile tehditlere karşı etkin çözüm

TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, NATO standartlarına uyumlu konvansiyonel 20 mm mühimmatın yanı sıra MKE tarafından geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzille tehditlere karşı başarıyla görev yapabiliyor.

−30° ile +70° arasındaki yükseliş açısıyla farklı irtifa ve yüksekliklerdeki hedeflere karşı kullanılabilen silah sistemi, yüksek atım kapasitesi ve farklı mühimmat seçenekleriyle hava ve deniz unsurlarının yakın savunmasına katkı sağlıyor.

Kesintisiz ve yüksek ateş gücü sunan MKE TOLGA’nın 20 mm çift silahlı revolver sistemi, Polatlı’da gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 faaliyetinde hedef dronu kısa sürede başarıyla etkisiz hâle getirmişti.

MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü


 

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) MKE
Sıradaki Haber
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme
13:24
Musk, gelecekte yapay zekanın kendi kendini kontrol edeceğini söyledi
13:21
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'da çocukların geleceğine odaklanan sergiye ziyaret
13:25
Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk Dünyası Ankara'da buluşacak
13:09
İstanbul'da huzur uygulamasında 529 şüpheliye gözaltı
12:44
Türk otobüs ve minibüslerine 60 ülkeden talep
Kestane hasadında metrelerce yüksekte denge mesaisi
Kestane hasadında metrelerce yüksekte denge mesaisi
FOTO FOKUS
MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü
MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ