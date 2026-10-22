MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü

MKE, dron ve İHA’lardan kamikaze insansız deniz araçlarına uzanan yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Bu çalışmaların bir parçası olan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, tek kulede iki adet 20 mm silahı bir araya getiriyor. Dakikada toplam 3.200 atım hızı ile hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü sunan 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi dünyadaki muadillerinden tam 3 kat daha hızlı atım hızına sahip.

Ayarlanabilir atım hızı sayesinde farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen sistem, dron ve İHA’ların yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da görev yapabiliyor.

Parçacıklı mühimmat ile tehditlere karşı etkin çözüm

TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, NATO standartlarına uyumlu konvansiyonel 20 mm mühimmatın yanı sıra MKE tarafından geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzille tehditlere karşı başarıyla görev yapabiliyor.

−30° ile +70° arasındaki yükseliş açısıyla farklı irtifa ve yüksekliklerdeki hedeflere karşı kullanılabilen silah sistemi, yüksek atım kapasitesi ve farklı mühimmat seçenekleriyle hava ve deniz unsurlarının yakın savunmasına katkı sağlıyor.

Kesintisiz ve yüksek ateş gücü sunan MKE TOLGA’nın 20 mm çift silahlı revolver sistemi, Polatlı’da gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 faaliyetinde hedef dronu kısa sürede başarıyla etkisiz hâle getirmişti.