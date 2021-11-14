Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki yetkililer "Pervari balı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 18 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen balın üretildiği Çemikari Yaylası'nda düzenlenen hasat programına katıldı.

Arıcılar terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar sonucu huzura kavuşan bölgede gönül rahatlığıyla üretim yaptıklarını belirtti.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu da, bölgede tarım ve hayvancılık gibi arıcılığın da geliştiğini, arıcıların artık yaylalara güvenle çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, Pervari balının üretim ve kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da geçen yıl bir araya gelen 13 arıcının 10 bin kovanla yüksek kalitede bal üretimi elde etmek için Pervari Bal Kooperatifini kurduğunu söyledi.