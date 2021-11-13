Aksaray’da Aşık Molla caddesinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile 37 yaşındaki Kerziban Avan idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile arkadaşı Hatice Topaç yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yoldan yaya olarak geçerken kazayı gören Samet Hakyol, yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada, hemen arkasından gelen 26 yaşındaki Ethem Özay yönetimindeki otomobil Samet Hakyol’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol’a çarpan araca da 20 yaşındaki Sinan Önemli idaresindeki otomobil ile 43 yaşındaki Murat Akyol yönetimindeki otomobil çarptı.

Samet’i görenler “yaşıyor” diye bağırdı

Toplamda 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Araç altında kalan Samet’i görenlerin “Yaşıyor” diye bağrışmaları da yürekleri burktu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Akyol’u hem de araçlardan birinde sıkışan 40 yaşındaki yolcu Hatice Topaç’ı sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sürücüde alkol tespit edildi

Toplam 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet Hakyol’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüsü Kerziban Avan’ın alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin inceleme yürüttüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

