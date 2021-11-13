Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri Ş.T’yi durdurarak GBT sorgusu yaptı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, hırsızlık, tehdit, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme gibi 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.