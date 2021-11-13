Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa’da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da 28 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri Ş.T’yi durdurarak GBT sorgusu yaptı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda, hırsızlık, tehdit, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme gibi 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Manisa
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