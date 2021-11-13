Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 250 polisle uygulama
Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.
Bursa'da Asayiş Şube ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube ekipleri, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
250 polisin katıldığı uygulamada araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.
Yaklaşık 200 araç denetlenirken, bazı sürücülere toplam 9 bin lira idari para cezası kesildi. 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde 36 iş yerinden 30'una işlem yapıldı.
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