Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da ayakkabı içinde uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya narkotik ekipleri, Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Narkotik Uyuşturucu
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