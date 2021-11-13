Balıkesir’in Bandırma-Gönen karayolunda, 54 yaşındaki Nedim Odabaş’ın yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki lise öğrencisi Arda Aref ile 71 yaşındaki dedesi Mimsar Karani’ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş güçlükle sakinleştirildi ardından gözaltına alındı.