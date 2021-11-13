Müslüme henüz 3 yaşında. Ailesiyle kaldığı çadırın önünde bisikleti ile oynuyordu, birden kayboldu. Küçük kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Olay Mersin'in Gülnar İlçesinde yaşandı. Konya Bozkır bölgesinden göç eden Yağal ailesi, Gülnar'ın Yanışlı Mahallesine gitti. Konaklayacakları bölgeye çadır kurdu.

"Bisikleti duruyor oynadığı yerde kendisi yok"

Minik Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, "Çarşamba günü akşam saat beş buçuk aralarında kayboldu. Ben yemek pişiriyordum içerideydim çadırın içinde. Hemen arabanın yanında oynardı bisikleti vardı. Bir baktım yok. Bisikleti duruyor oynadığı yerde kendisi yok." diye konuştu.

Ekipler küçük Müslüme'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor

Müslüme Yağal'ı bulmak için bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 200 personelin katıldığı çalışmada, 4 arama ve kurtarma köpeği ile 2 dron yer alıyor.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da, "Aile çarşamba günü öğle saatlerinde buraya gelmiş. Çocuğumuz öğleden sonra olmadığı anlaşılmış. Bulunduğumuz yer ormanlık, taşlık bir yer, aşağıda derenin bir kolu var. Muhtemelen yola doğru gittiği tahmin ediliyor." dedi.

Küçük Müslüme'nin ailesi, arama kurtarma ekibinden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Haber: Ramazan Düzgün