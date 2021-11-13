Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den buzlanma ve sis uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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