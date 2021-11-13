Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta ev arkadaşını bıçaklayan kişi yeniden gözaltında
Uşak'ta aynı evi paylaştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, ev arkadaşı hayatını kaybedince yeniden gözaltına alındı.
Uşak Kalfa Mahallesi’nde 10 Kasım günü çiftlik evinde çalışan G.K. ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. arasında kavga çıktı.
Büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ağır yaralanan G.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli U.O., ifade işlemlerinin tamamlan asının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ölünce tekrar gözaltına alındı
Ağır yaralanan G.K., hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 'Kasten adam öldürme' suçundan yeniden yakalanan U.O'nun jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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