Uşak Kalfa Mahallesi’nde 10 Kasım günü çiftlik evinde çalışan G.K. ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. arasında kavga çıktı.

Büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ağır yaralanan G.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli U.O., ifade işlemlerinin tamamlan asının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölünce tekrar gözaltına alındı

Ağır yaralanan G.K., hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 'Kasten adam öldürme' suçundan yeniden yakalanan U.O'nun jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.