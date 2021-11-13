Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan Can Paksoy ağır yaralandı.
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda, köpek eğitmeni Can Paksoy, aracının kontrolünü kaybederek bariyere çarptı. Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Paksoy, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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