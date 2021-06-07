Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma programına ailelerin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.​​​​​​​

Daha sonra, Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün yakını Ahmet Sütçü şehitlerin anısına kaleme aldığı şiiri okudu.

Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti.

Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.