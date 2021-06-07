Antalya'daki Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde dün öğlen saatlerinde etkili olan rüzgar bir otelin şemsiye ve sandalyelerini havaya uçurdu.

Otelin sahilinde bulunan tatilciler korku dolu anlar yaşadı. O anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden çıkan şiddeti rüzgarın ardından havaya uçan şemsiyeler turistleri de korkuttu.

Küçük çocuk son anda kurtarıldı

Öte yandan görüntülerde, uçan şemsiyenin altında annesinin refleksiyle son anda kurtulan küçük çocuk görüldü.

Bir refleksle kurtulan çocuğun annesi olası bir kazanın önüne geçti.