Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uçan şemsiye çocuğu teğet geçti
Antalya’da çıkan şiddetli rüzgar, bir otelde bulunan şemsiyeleri uçurdu. Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu teğet geçti. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'daki Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde dün öğlen saatlerinde etkili olan rüzgar bir otelin şemsiye ve sandalyelerini havaya uçurdu.
Otelin sahilinde bulunan tatilciler korku dolu anlar yaşadı. O anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Aniden çıkan şiddeti rüzgarın ardından havaya uçan şemsiyeler turistleri de korkuttu.
Küçük çocuk son anda kurtarıldı
Öte yandan görüntülerde, uçan şemsiyenin altında annesinin refleksiyle son anda kurtulan küçük çocuk görüldü.
Bir refleksle kurtulan çocuğun annesi olası bir kazanın önüne geçti.
Etiketler: Hava Durumu Antalya
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