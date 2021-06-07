Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman'ın doğu, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğu, Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.