Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'daki orman yangını 4 gündür sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 4 gündür devam ediyor. Alevleri söndürme çalışmaları çok sayıda ekibin katılımı ile sürüyor.
Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarındaki ormanlık alanda 4 gün önce yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ulaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Elazığ Valiliği, yangının söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahalelerin yapıldığını aktardı.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel idaresi, ilçe ve belde belediye personelleri de destek veriyor.
Etiketler: Yangın İtfaiye Orman Yangını
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