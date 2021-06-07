26 kaynaktan çıkarılan tuzlu su, havuzlarda dinlendiriliyor. Dinlendirilen suda buharlaşma ile oluşan tuz, bir araya toplanıyor.

Ardından traktör römorklarına yüklenip, paketlendikten sonra satışa sunuluyor.

İstihdama katkı sağlıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde Aktuzla köyündeki tesiste, yıllardır doğal tuz üretiliyor.

Günde ortalama 500 tane kristalize havuz boşaltılarak tuza dönüştürülüyor.

Bölgenin tuz ihtiyacı bu tesisten karşılanıyor. Tesis, sağladığı istihdamla köylülere de ekmek kapısı oluyor.

Bölgenin tuz ihtiyacının büyük kısmı karşılanıyor

Havanın yağışlı olmadığı yıllarda üretimin daha fazla olduğu, yazın günlük üretimin 110-120 ton civarı olduğu öğrenildi.

85 kişinin çalıştığı tesiste üretilen tuz, çevre illerin ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor.