Üniversite yıllarında hayalini kurduğu organik gübre üretimine 1,5 yıl önce başlayan ziraat mühendisi Kübra Gürler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 140 metrekarelik evinin bodrumunu üretim merkezi haline dönüştürdü.

Kübra Gürler, 300 binle başladığı solucan sayısını yaklaşık 1 milyona çıkararak yıllık 12 ton gübre elde ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Ürettiği gübreyi diğer illere de gönderiyor

Mezun olur olmaz evinin bodrumunda solucan gübresi üretimine başladığını anlatan Gürler, 1,5 yıl gibi kısa sürede işini ilerletti.

Gürler, ilk etapta 300 bin solucanla başladığı gübre üretiminde şu an yaklaşık 1 milyon solucana ulaştı.

Hayvansal atıklarla meyve ve sebzeleri harmanlayarak solucanlarını beslediğini ifade eden Gürler, elde ettiği gübreleri Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa'daki üreticilere gönderiyor.

[Fotoğraf: AA]

“İşim zor ama keyifli”

Solucanlara bebek gibi baktığını söyleyen Gürler'in en büyük hedefi ürününü yurt dışına göndermek.

"Solucanlarımızı belirli periyotlarda besleyerek bebek gibi bakıyoruz. Solucanlarıma hayvansal atıklarla sebze, meyve gibi çeşitli atıkları karıştırarak lezzetli bir mama hazırlıyorum. Ayda 1 tona yakın solucan gübresi üreterek Hatay'ın yanı sıra çevre illere gönderiyorum. Yaklaşık 2 bin lira kazanç sağlıyoruz. İşim zor ama keyifli alarak yapıyorum. Hedefim büyük bir üretici olarak solucan gübrelerimizi yurt dışına göndermek. Bunun için solucan sayısını da üretimi de artırmak istiyorum."