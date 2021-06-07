Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyaya gözlerini ambulansta açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karabük'te doğum sancısının başlayan ve ambulansla hastaneye götürülen hamile kadın yolda doğum yaptı.
Karabük’te Cumayanı köyünde yaşayan 21 yaşındaki Rabia Nur Yetkin'in doğum sancısı tutunca, yakınları 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.
Kısa sürede köye gelen sağlık ekibi, Yetkin'i ambulansa alarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Ambulansta doğum gerçekleşti
Doğumun başladığını fark eden Dr. Ayşe Tat ve Acil Tıp Teknisyeni Serpil Şahin, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi.
Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne Yetkin, hastaneye ulaştırılarak Yeni Doğan Servisi'ne alındı.
Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Ambulans
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