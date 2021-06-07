İstanbul'un turizm merkezlerinden Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'dan oluşan Adalar ilçesinde ulaşım aracı olarak da kullanılan bisikletlerin kiralanması, İBB'nin getirdiği "Bisiklet Kiralama Yönergesi" ile değişti.

Yönergeye göre, artık Adalar'da "Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı" almayan hiçbir işletme kiralama hizmeti veremeyecek.

Mobil uygulama kullanmak zorunlu olacak

Yetkilendirilen işletmeler tüm kiralamaları İBB tarafından hazırlanan özel mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Kiralama hizmeti yapan işletmeler kullanıcıların kiralamada kullandıkları kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla İBB ile "Gizlilik Güvenliği Taahhütnamesi" imzalayacak.

Lisans 3 yıllığına alınacak

Yönergeyle İBB’ye belirlenmiş kurallara uymayan işletmelerin izinlerini iptal etme yetkisi getirildi.

Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı kullanım izni alan işletmelerin bu hakkını başka bir işletmeye kiralaması, devretmesi veya kullandırması da yasaklandı.

Lisansı 3 yıllığına alacak işletmeler, her yıl kiralama şartlarının yerine getirildiğine dair vizeleme işlemine tabi tutulacak.

Her işletmeye sahip olduğu metrekare başına bisiklet kiralama sınırı getirilirken, işletmeler kiraladığı her bir kiralık bisiklet için 1 yıllık çalışma belgesi düzenleyecek.

Elektrikli bisikletler kiralanamayacak

Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı ücreti ve araç başı çalışma belgesi ücreti İBB Meclisi tarafından belirlenecek.

Adalar'da elektrikli ya da elektrik destekli bisikletler kiralanamayacak.

Kiralık bisikletler sadece sarı renkte olacak. Kiralık bisikletlerde park etmek için kullanılan yan dayama ayağı bulunacak.

Kiralık bisikletler tek elle kullanılamayacak

Kiralık bisikletlerin işaret verme dışında, çift elle sürülmesi zorunlu olacak.

Kullanıcı, kendi ve diğer kullanıcıların veya yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kiralık bisiklet süremeyecek.

Bisikletlerin yarış amaçlı veya aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanımı yasaklanırken, kiralık bisiklet kullanımı sırasında müzik dinlemek amacıyla kulaklık kullanılamayacak.

Yaz aylarında 21'den sonra kiralama yapılmayacak

Adalar'da 1 Nisan- 31 Ekim tarihleri arasında saat 21.00, 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında 19.00’dan sonra kiralama hizmeti verilemeyecek.

Kiraya verilen bisikletler bu saatlerden önce teslim edilecek.

Bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlara İstanbulkart ya da kredi kartı ile ödeme zorunluluğu getirilirken kiralama hizmeti de sadece mobil uygulama üzerinden yapılabilecek.

Bir kişi en fazla 3 bisiklet kiralayabilecek

15 yaşını bitirmemiş olanlara bisiklet kiralanması yasaklanırken, bir adada kiralanan bisiklet diğer adalarda kullanılamayacak.

Kiralanmış bisikletlerde sürüş sırasında oluşan hasarlar kiralamayı yapan kullanıcının sorumluluğunda olacak. Bir kişi en fazla 3 bisiklet kiralayabilecek.

Adadan diğer adaya bisikletle geçirilmesi halinde kullanıcıya günlük kiralama bedelinin 10 katı ceza kesilecek.

Yönerge kapsamındaki denetimleri, Adalar Belediye Zabıtası yapacak.