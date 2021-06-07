Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, "Güvenli Turizm Sertifikası" ve "Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına" deniz turizmi araç ve personellerini de dahil etmesi "mavi yolculuk" için sezonun hareketlenmesini bekleyen tur operatörleri ile tekne sahiplerini umutlandırdı.

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden tur teknelerinin sahipleri, tatil rotasını tekne tatili olarak belirleyen turistler için koronavirüs salgınında güvenli turizm olanakları sunmaya başladı. Bu durum tatilcilerin tekne ve yat tatili tercihini artırdı.

Turistik tekneler için de güvenli turizm sertifikası veriliyor

Mavi tura çıkmak isteyenler de, tekne sahiplerinden Güvenli Turizm Sertifikası talep ediyor.

Sertifika Firması Direktörü Serkan Ceylan, Teknelerin "Sağlıklı Turizm Sertifikası" aldıkları zaman müşterilerinin arttığını söyledi.

Koronavirüs döneminde izole tatil yapmak isteyenler sertifikalı turizm teknelerine yöneldi. Bu durum, tekne sahiplerinin daha sıkı önlem almalarını sağladı.

Teknelerde maske, mesafe kurallarının denetimi habersiz yapılıyor

Tekne İşletme Yönetici Mustafa Kaplan Türk müşterilerinin bu konuda çok dikkatli olduğunu söyledi.

“Özellikle Türk müşteriler çok ilgili bu konuda. Rezervasyonlarda bunu mutlaka istiyorlar. Kendilerinin daha güvende olmasını istiyorlar. Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte müşteri artışımız gerçekten daha fazla oldu."

Turistik teknelerdeki denetimler sıkı şekilde uygulanıyor.

Turlara müşteri gibi katılan denetmenler, standartlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.