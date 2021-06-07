Söz konusu mektup, şirket CEO'su Tim Cook'un eylül ayı itibarıyla pazartesi, salı ve perşembe günleri personelin ofisten çalışacağını bildirmesinin akabinde yayımlandı.

Mektupta, "Meslektaşlarımız arasında artan bir endişeyi iletme fırsatını kullanmak istiyoruz." denilerek, yönetici ekibin uzaktan çalışma hakkında ne düşündüğü ile birçok Apple çalışanının yaşadığı deneyimler arasında kopukluk olduğuna vurgu yapıldı.

"Uzaktan çalışma savunucuları" olarak adlandırılan ve yaklaşık 2 bin 800 kişiden oluşan grubun imzaladığı mektupta, çalışma süreçleriyle ilgili şeffaf ve net bir eylem planının da talep edildiği belirtildi.

Apple'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Twitter ve Facebook, pandemi sona erdikten sonra da personelinin dilediği kadar uzaktan çalışmayı sürdürebileceğini duyurmuştu.