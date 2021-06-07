Illinois'ten demokrat Senatör Tammy Duckworth, konuya ilişkin açıklamasında, Tayvan'ın da aralarında bulunduğu birinci grup ülkelere aşı ulaştırılmasının kritik olduğunu belirterek, acil ihtiyacın farkında olduklarını söyledi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ise, desteğinden ötürü ABD'ye teşekkür ederek Pekin yönetimini, Tayvan'ın aşılara erişiminde probleme sebep olmakla suçladı.

ABD ayrıca, Hindistan, Filipinler, Vietnam, Brezilya, Haiti, Meksika, Mısır ve Gazze'ye de aşı göndermeyi planlıyor.

Çin, Tayvan'ı suçlamıştı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çin’in Tayvan’a aşı gönderme niyetini defalarca bildirdiğini ancak Tayvanlı yetkililerden olumlu bir yanıt alamadıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Demokratik İlerleyiş Partisi (Tayvan’daki iktidar partisi) yetkilileri, türlü yollarla Çin ana karasının aşılarının Tayvan’a ulaşmasını engelliyor, hatta ana karanın kendilerinin aşı satın almasını da engellediğini iddia ediyor."

Tayvan lideri Tsai Ing-wen de geçen ay Çin’in Pfizer-BioNTech COVID-19 aşılarının Tayvan tarafından satın alınmasını engellediğini ileri sürmüştü.