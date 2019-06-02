Singapur’daki Asya Savunma Zirvesi’nde konuşan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, ülkesinin Tayvan’la ilişkilerine yönelik herhangi bir müdahaleye karşı “sonuna kadar savaşacaklarını” söyledi.

Zirvede, Çin’in Asya’daki askeri varlığının yalnızca savunma amaçlı olduğuna dikkat çeken Çinli Bakan, ABD ile yaşanacak bir savaşın dünya için “felaket” olacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Tayvan Dışişleri Bakanı David Lee ile görüşmüş, bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tayvan'daki hareketlilik

Washington yönetimi, geçen hafta Tayvan Boğazı'na 2 savaş gemisi göndermiş, Pekin yönetimi duruma tepki göstermişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Kaynak: Reuters, AA