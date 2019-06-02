Bir grup Yahudi yerleşimci, sabahın erken saatlerinde, Kudüs’te İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail polisi Yahudi yerleşimcilere karşı koymaya çalışan Filistinlilere saldırdı.

İsrail polisi Filistinlileri Mescid-i Aksa dışına çıkararak, içeri girmelerine mani oldu.

Filistinli aktivistler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yer alan Kıble mescidinde namaz kılanlara göz yaşartıcı ve ses bombası ile saldırdığını, birçok Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: Arab48, Arabi21