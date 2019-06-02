İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı Muhafazakar Parti liderliği için "mükemmel bir aday" olarak gördüğü yorumuna tepki gösterdi.

Corbyn, Trump'ın yorumunun İngiltere'nin iç işlerine "kabul edilemez bir müdahale" olduğunu söyledi.

Trump'ın İngiltereye yapacağı ziyaret kapsamında verilecek devlet yemeğine katılmayı reddeden Corbyn, "Başkan Trump'ın, İngiltere'nin gelecek başbakanının kim olacağına karar verme girişimi, ülkemizin demokrasisine kabul edilemez bir müdahale" dedi.

"Başbakan genel seçimlerde İngilizler tarafından seçilmeli"

Corbyn ayrıca, bir sonraki başbakanın ABD tarafından seçilmeyeceğini belirterek, başbakanın Muhafazakar Parti üyeleri değil, genel seçimlerde İngilizler tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti liderliği için gösterilen favori adaylardan olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında, "Farklı kişileri de tanıyorum ancak Boris'in iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu seviyorum. Seçileceğini bilmiyorum ama bence çok iyi bir adam, çok yetenekli bir insan" diye konuşmuştu.

Buckingham Sarayı’ndan gelen yazılı açıklamaya göre, Donald Trump 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye devlet ziyareti gerçekleştirecek. Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek.

Brexit krizi

İngiltere'de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin, May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters