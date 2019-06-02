İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki hareketlilikten Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilerek, İsrail’e düzenlenen saldırılara kararlı şekilde cevap verileceği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, saldırıda topçu bataryaları, istihbarat gözlem noktası ve hava savunma bataryasının hedef alındığı duyuruldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da havan topu saldırılarına karşılık emri verdiğini söyledi.
Suriye resmi ajansı SANA ise, İsrail saldırılarında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını aktardı.
İsrail ordusunun daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den atılan 2 havan topunun Golan Tepeleri'ndeki Cebel eş-Şeyh bölgesine düştüğü belirtilmişti.
Kaynak: AFP