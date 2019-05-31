Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı (Brexit) konusunda İngiltere’ye her türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'le çalışmaktan gurur duyduğunu ve onu takdir ettiğini söyleyen Bolton, Trump'ın Brexit sonrası tamamen bağımsız bir İngiltere ile yapılacak müzakereleri dört gözle beklediğini ifade etti.

Bolton, Trump'ın Brexit destekçisi olduğunu vurgulayarak, İngiltere ile yakında bir ticaret anlaşması yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için favori gösterilen Nigel Farage ve Boris Johnson'ı övmüştü.

Brexit krizi

İngiltere'de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin, May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, Sky News