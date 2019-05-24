Başbakan Theresa May, Başbakanlık Ofisi önünde açıklama yaptı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını sağlayamadığı için derin üzüntü duyduğunu söyleyerek, 7 Haziran'da istifasını vereceğini açıkladı.

Theresa May, kendisinden sonra gelecek kişinin belirlenmesi için de önümüzdeki haftalarda sürecin başlayacağını, yeni lider seçilene kadar da başbakanlık görevini yürüteceğini kaydetti. Halefinin parlamentoda görüş birliğini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan May, kürsüden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

May'in halefi olarak eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile şimdiki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın isimleri geçiyor.

Kaynak: TRT Haber