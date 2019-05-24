ABD sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alınan göçmen çocuklardan birisinin daha yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bu olayla birlikte son 8 ay içerisinde hayatını kaybeden göçmen çocukların sayısı 6’ya çıkmış oldu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber, ölen çocuğun doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu, dolayısıyla tıbbi olarak zaten hassas olduğuna dikkat çekti.

Mart 2018’de sınır devriyesi tarafından yakalanan çocuğun ameliyat sonrası, cerrahi işlemlerden dolayı çeşitli komplikasyonlar sonucu komaya girdiği açıklandı.

Mayıs ayında bulunduğu merkezden Arizona’daki bir sağlık merkezine gönderilen çocuk 29 Eylül’de hayatını kaybetti.

Demokratlar, sınır devriyesinde gözaltına alınıp hayatını kaybeden diğer çocuklarla birlikte bu son ölümün de araştırılmasını istiyor.

Texaslı Demokrat bir vekil konu hakkında, “Bir çocuğun daha gözaltında ölmesi ve bunun kimseye söylenmemesi bir rezalettir” dedi.

Kaynak: Independent