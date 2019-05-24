Turizm sektöründen muzdarip Avrupa şehirlerine Amsterdam da eklendi. Hollanda’nın başkenti, özellikle yaz sezonunda çok kalabalık olmasının şehirde oluşturduğu tahribatla gündeme gelmeye başladı.

Yetkililer, şehrin turistik kapasitesini doldurduğunu ve daha fazla turist çekmek için reklam yapılmayacağını aktarıyor. Bunun yerine mevcut turist popülasyonu üzerinde bir planlama yapılması hedefleniyor.

“Baskı çok yüksek”

Şehir üzerindeki turistik baskının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Hollandalı Mimar Ellen van Loon, “Venedik gibi olmak istemiyoruz. Şu anki problemimiz turistlerin Amsterdam’ı çok sevmesi ve buraya gelmeye devam etmeleri” diye konuştu.

Van Loon, şehrin turizm sektöründen yıllık ortalama 82 milyar euro gelir elde etmesinin ülkeye ekonomik olarak ciddi bir katkı sağladığını kabul ediyor. Ancak bu kadar çok turistin şehrin ruhuna zarar verdiğini söylüyor.

2030’da 42 milyon turist

Kimi Avrupa şehirleri “aşırı turizm” problemine çözüm üretmeye başlasa da Amsterdam’ın bu konuda yayınlanan projeksiyonları pek iç açıcı gözükmüyor.

Şehirdeki turist varlığı 2018’de 18 milyon olarak kayıtlara geçerken, bu sayının 2030 yılında 42 milyona çıkması bekleniyor. Bu da şehrin şu anki nüfusunun 50 katı demek.

Venedik örneği

Turist yoğunluğu ile mücadele etmeye çalışan bir diğer şehir olan Venedik ise her yıl ortalama 25 milyon kişi ağırlıyor. Bu rakamın 2025 yılında 38 milyona çıkması bekleniyor.

Şehirde mevcut yoğunluğu azaltmak için giriş ücreti uygulaması gündemde.

Amsterdam için yapılacak uygulamaları ise zaman gösterecek.

Kaynak: CNN International

