ABD ile Çin arasındaki gerilim artarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çinli teknoloji devi Huawei'in Çin ile ilişkileri hakkında açıklama yaptı.

Pompeo, Huawei'nin CEO'sunun, şirketinin Pekin Hükümeti ile ilişkileri hakkında yalan söylediğini belirtti.

Pompeo,"Çin hükümetine çalışmadıklarını söylemek yanlış bir açıklama. Böyle yapmaları Çin yasalarında isteniyor. Bu konuda Huawei'nin CEO'su ABD halkına da dünyaya da doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin yalnızca Çin'e değil, Çin Komünist Partisine de bağlı olduğunu belirten Pompeo, bu bağlantıların Amerikan bilgilerini tehlikeye soktuğunu söyledi.

Öte yandan Huawei defalarca, Çin hükümeti, ordusu ya da istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiği iddialarını reddetmişti.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

Google, Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine erişimini askıya almıştı. Google’ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD’li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei ile ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacakları belirtilmişti.

Kaynak: Reuters