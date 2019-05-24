Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organizasyonunda ABD’de temaslarda bulunan Türk heyeti Washington’dan sonra New York’ta Türkiye’nin tezlerini anlatmayı sürdürdü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof Dr. Çağrı Erhan ve gazeteci Bora Bayraktar oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

ABD'nin prestijli düşünce kuruluşlarından East West’in Başkanı ve emekli büyükelçi Cameron Munter’ın yönettiği panele Amerikalı uzmanlar büyük ilgi gösterdi.

"Patriot teklifi tatmin edici değil"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Patriot konusundaki teklifin tatmin edici olmadığını vurguladı, Türkiye’nin ulusal güvenliği nedeni ile S-400 füze sistemlerini aldığını söyledi.

"Terör örgütüne silah vermek müttefiklikle bağdaşmıyor"

ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteği vermesini eleştiren Kıran bunun müttefiklikle bağdaşmadığını dile getirdi.

"FETÖ elebaşının ABD'de yaşıyor olması büyük hayal kırıklığı"

Kıran'ın Washington yönetimine bir eleştirisi de FETÖ'ye ilişkindi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika’da yaşıyor olmasının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Profesör Dr. Çağrı Erhan ise dünyada yaşanmakta olan güç dengesine dikkat çekti. ABD'nin Türkiye ile olan sorunları çözmeye gayret etmesi gerektiğini hatırlattı.

Heyet Musevi ve Hristiyan toplumunun temsilcilerine iftar verdi

Türk heyeti, New York Başkonsolosluğu ile birlikte farklı dinlerden temsilcileri iftar yemeğinde ağırladı. İftar yemeğine ABD’deki Musevi ve Hristiyan toplumunun önde gelen tamsilcileri katıldı.

Kaynak: AA