ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirirken, Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng diğer ülkelerin Çin kurumlarına tek taraflı yaptırımlar uygulamasına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Feng gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin-ABD ticaret ilişkilerini daha fazla etkilemekten kaçınması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yakında daha fazla görüşme için Çin'i ziyaret edeceğini söylerken, ABD'nin bu adımı ABD-Çin ticaret krizinde yeni bir tırmanmaya yol açabilir.

Ticaret Bakanı Ross'tan Trump'a destek

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump'ın "Amerikan teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına zarar verme potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek" kararı desteklediğini belirtti.

Bu kararın öncesinde Trump ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Başkanlık kararnamesinde herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmemesine rağmen, ABD yetkilileri daha önce Huawei'yi bir "tehdit" olarak nitelendirdiler ve müttefiklerinin yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için faaliyet yürüttüler.

Ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddeden Huawei, "ABD hükümetiyle görüşemeye hazır ve istekli olduğunu ve ürün güvenliğini sağlamak için etkili önlemler ortaya koyduğunu" belirtti.

Geçen hafta Washington'da Çinli yetkililerle iki gün süren üst düzey görüşmeleri yapıcı olarak nitelendiren Mnuchin "Bu görüşmelere devam etmek için yakın gelecekte Pekin'e gitmeyi bekliyorum. Yapılacak çok iş var" dedi.

Kaynak:Reuters