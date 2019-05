ABD Bakanı Donald Trump, Joe Scarborough'un MSNBC'nin sabah şovunda, "Trump'ın birçok Demokrat adaydan 20 yaş daha genç göründüğü" yorumu üzerine, Twitter hesabından konu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Teşekkürler Joe ve hatırla, beynim de daha keskin!" ifadelerini kullandı.

Thank you Joe and remember, the BRAIN is much sharper also! https://t.co/h1fG1GRQ99