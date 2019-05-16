ABD Bakanı Donald Trump, Joe Scarborough'un MSNBC'nin sabah şovunda, "Trump'ın birçok Demokrat adaydan 20 yaş daha genç göründüğü" yorumu üzerine, Twitter hesabından konu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Teşekkürler Joe ve hatırla, beynim de daha keskin!" ifadelerini kullandı.

Thank you Joe and remember, the BRAIN is much sharper also! https://t.co/h1fG1GRQ99 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2019

"Genç ve dinamik bir erkeğim"

Geçtiğimiz ay gazetecilerin, 76 yaşındaki Biden'ın başkanlık için yaşlı olup olmadığı sorusuna Trump, birçok demokrat adayın kendisini yaş ve enerji anlamında genç gösterdiğini belirterek, "Genç ve dinamik bir erkek" olduğunu söylemişti.

72 yaşında olan Trump, "Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum. Kimse için çok yaşlı demem. Ama biliyorum ki hepsi de beni çok genç gösteriyor, hem yaş hem de enerji olarak” ifadelerini kullanmıştı.

Ön seçim süreci nasıl işleyecek?

Demokratlar, 3 Kasım 2020'deki seçimler öncesinde hazirandan başlamak üzere çok sayıda canlı yayın açık oturumu gerçekleştirecek. Bu canlı yayın tartışmalarının ardından 2020 şubatından itibaren hazirana kadar 20 civarında eyalette "primary" ve "caucus" denen ön seçimlerde Demokratlar kendi adaylarını belirlemek için oy kullanacak.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde 13-16 Temmuz 2020'de düzenlenecek Demokrat Parti kongresinde ise, ülkenin dört bir yanından gelen delegeler partinin başkan adayını belirleyecek.

Kaynak: Daily Mail, Politico