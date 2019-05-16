Türkiye'deki görevine şubat ayında başlayan Büyükelçi Gaiani, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler, Türkiye'deki ilk izlenimleri ve Avrupa Birliği (AB) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Gaiani, Türkiye'de görev almaktan çok mutlu olduğunu ve bu görevi isteyerek kabul ettiğini belirtti.

Gaiani, Türkiye'nin hem politik anlamda hem de konum olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye, ekonomik ve kültürel açıdan kökleri geçmişe dayanan önemli bir ülkedir. Bunlar dikkate alındığında Türkiye, bir büyükelçi olarak görevde bulunulabilecek en önemli ülkelerden birisidir. Buraya gelmeden önceki beklentilerim, kesinlikle karşılığını bulmuştur.” dedi.

Türkiye'nin yaşaması kolay ve altyapısıyla son derece düzenli bir ülke olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Gaiani, dinamik gündeminden dolayı kimsenin Türkiye'de sıkılmayacağını söyledi.

"Türkiye ilgiye layık bir ülkedir"

Gaiani, "Ben kahvaltıda gazetemi okurken Türkiye'de her zaman takip edilmesi gereken bir gündem olduğunun farkına varıyorum. Türkiye, stratejik ve uluslararası konumuyla ilgiye layık ve çok büyük bir ülkedir. Doğal olarak da birçok turistik alanı içerisinde barındırıyor. Türkiye'de aktivite olarak kayak yapmak da denize girmek de doğa sporları yapmak da mümkün." diye konuştu.

İtalyan Büyükelçi ayrıca Türk mutfağının oldukça zengin bir mutfağı bulunduğunu ancak tek kusurunun fazla lezzetli olup, kilo aldırması olduğunu söyledi.

Gaiani, "Türk mutfağının İtalyan mutfağıyla birçok ortak noktası var. İtalyanlar Türk mutfağını çok beğeniyor. Burada en sevdiğim yemekler Türk kahvaltısı, simit, ağır ateşte pişirilen hünkarbeğendi kebabı ve börekler. Türkiye'ye alışmak çok kolay ve Türk halkının kendini hemen gösteren bir misafirperverliği var." ifadelerini kullandı.

"İki ülke son derece iyi ilişkilere sahip"

Büyükelçi Gaiani, İtalya ile Türkiye'nin her açıdan son derece iyi ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Gaiani, "İtalya ile Türkiye birçok konuda aynı düşünmektedir ve stratejik olarak bir çok olaya aynı konumdan bakmaktadır. Zaten NATO çerçevesinde iki ülkenin ortaklığı bulunmaktadır. İki ülke arasındaki sık temaslar devam ediyor. Belki son dönemde her iki ülkede de yapılan seçimlerden dolayı bir yavaşlama olsa da görüşmeler yeniden artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Karşılıklı ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyelerine ulaştı"

İtalya ile Türkiye'nin ekonomik anlamda mükemmel ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Massimo Gaiani, şöyle devam etti:

"2018'de Türkiye ile İtalya arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. İtalya, Türkiye'nin ticaret yaptığı en büyük 5. ülke konumuna geldi. Hatta 2019'un ilk aylarına bakarsak, İtalya, ABD'yi aşarak 4. sıraya yükseldi diyebiliriz. Ayrıca Türk ve İtalyan şirketler arasında ilişkiler sürmektedir. İtalya, 2018'de Türkiye'de 2. en büyük yatırımcı konumuna gelmiştir. Aynı zamanda İtalya'da önemli Türk yatırımcılar var. Daha önce ticari yatırımlar daha çok İtalyan şirketler tarafından yapılıyordu şimdi bir dengeleme oldu."

Türkiye'nin önceki yıllarda ticari bir pazar alanı olarak görüldüğünü anımsatan Gaiani, İtalyan şirketlerin şimdilerde Türkiye'yi önemli bir ticari ortak olarak gördüğünü ifade etti.

"Türkiye'de yaklaşık 15 bin İtalyanca öğrencisi var"

Gaiani, Türkiye ile İtalya arasındaki mükemmel ilişkinin kültürel alanlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

İki ülkenin önemli kültürel ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Gaiani, "Türkiye'de İtalyanca üzerine eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenci mevcut.

Benim gözlemlediğim kadarıyla, Türkiye'de İtalya'ya karşı yüksek bir ilgi var, tıpkı İtalya'da Türkiye'ye olduğu gibi. İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri karşılıklı organize edeceğimiz etkinliklerle güçlendirmeye devam etmeliyiz. Karşılıklı kültürel etkinlikleri, edebiyat, müzik, resim ve sinema gibi sanat dallarıyla renklendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"AB'den bahsedildiğinde iyi şeyler hatırlanmalı"

AB içerisinde yaşanan son gelişmelere de değinen Gaiani, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) AB üyeleri arasındaki ilişkilerin karmaşık bir yapıda olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gaiani, "Belki de İngiltere'de AB'den ayrılma kararının getirdiği soru işaretleri artıyor. AB'den ayrılma konusu ele alındığında, bunun tüm taraflar açısından maliyetlerini öngörmek zordur. AB'den bahsedildiğinde barış, büyüme ve istikrar gibi iyi şeyler hatırlanmalı. AB bölgesinde serbest dolaşım ve çalışma imkanı da çok önemlidir." dedi.

AB’nin içerisinde bazı problemler olduğuna da dikkati çeken İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, "AB ekonomik anlamda ve göçle ilgili olmak üzere iki ciddi krizle karşı karşıya kaldı. AB bu krizlerle iyi başa çıkamadı.

Ekonomik krizle ilgili olarak, Güney Avrupa ülkelerinin kemer sıkma politikalarına daha fazla önem verildi ve büyüme politikaları göz ardı edildi. Bu İtalya'ya da olumsuz yansıdı." ifadelerini kullandı.

Gaiani, AB’nin özellikle son yıllarda göç konusunda yeterli bir dayanışma göstermediğini belirterek, sınır ülkelerinin büyük göç kriziyle baş başa bırakıldığını sözlerine ekledi.

"AP seçimlerinde AB'ye olan aidiyet duygusu sorgulanmayacak"

Bu noktada mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin büyük önem arz ettiğinin altını çizen Büyükelçi, "AP seçimlerinde AB'ye olan aidiyet duygusu sorgulanmayacak ancak bu seçimlerde halklar nasıl bir AB istediğine karar verecek.

Aynı ulusal seçimlerde olduğu gibi, sandığa gittiğimizde ülkemize olan aidiyeti sorgulamıyoruz, ülkemizin nasıl bir yol izleyeceğini seçiyoruz. Benim düşüncem AB'nin rolünün önemli olmaya devam edeceği yönündedir. Birleşmiş bir AB daha kuvvetli bir şekilde sesini duyurabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin her iki tarafın yararına olacağına vurgu yapan Gaiani, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB'ye üyeliğini her zaman samimi bir şekilde destekledik. Bu açıdan Türkiye'nin AB'ye girmesi ve entegre olması önemlidir. Türkiye’nin stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülke olması AB için avantaj sağlayacaktır."

Kaynak: AA