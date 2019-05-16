Almanya Başbakanı Angela Merkel, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Avrupa’nın geleceği konusunda kendisi de dahil birçok kişinin endişe duyduğunu ifade eden Merkel, bunun kendisinde, "başkalarıyla birlikte Avrupa’nın kaderiyle ilgilenme konusunda sorumluluğun arttığı" hissini oluşturduğunu kaydetti.

“Kuşkusuz Avrupa değişen dünyada kendini yeniden konumlandırmalıdır.” diyen Merkel, savaş sonrası gelişen bazı gerçeklerin artık geçerli olmadığını söyledi.

"Macron'la aramızda mantalite ve rol anlayışında farklılıklarımız var"

Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, “Elbette birbirimizle çekişiyoruz. Aramızda mantalite ve rol anlayışında farklılıklarımız var. Bu her zaman öyleydi. Cumhurbaşkanı Macron birlikte çalıştığım ilk Fransa Cumhurbaşkanı değil.” diye konuştu.

Şansölye Merkel, Macron ile aralarındaki ilişkinin kötüleşip kötüleşmediği ile ilgili bir soruya, “Hayır, hiç bir şekilde.” cevabını verdi.

Almanya ve Fransa’nın Avrupa ile ilgili önemli konularda mutabık kaldığını veya orta yolu bulduklarını ifade eden Merkel, “Örneğin savunma politikasında. Burada çok önemli ilerlemeler sağladık. Birlikte savaş uçağı ve bir tank geliştirme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa’nın ve ekonominin nasıl gelişeceği, iklim ve Afrika konularında nasıl sorumluluk taşınacağı konularında da Macron ile benzer fikirlere sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu, ABD’den bağımsız olarak nerede hareket edeceğimiz konusu için de geçerli, böyle bir durumu aslında hiç istemezsem de.” ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı Manfred Weber’in Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesinde kendisiyle farklı görüşte olduğunun anımsatılması üzerine, “Burada farklı pozisyonlarımızı ifade ettik. Manfred Weber genel bir Avrupa perspektifinden farklı bir sonuca varıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA