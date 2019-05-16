Expo 2017 fuar alanındaki kongre merkezinde düzenlenen forumun ana oturumuna Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze'nin yanı sıra 60'tan fazla ülkeden 5 bine yakın delege katıldı.

Nazarbayev, yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlık yıllarında ülkeye 320 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım çekildiğini belirterek, ülke ekonomisinin 21 kat büyüdüğünü, fak irlik oranının yüzde 40'tan 3'e düştüğünü bildirdi.

Bazı büyük ekonomilerdeki siyasi ve ekonomik belirsizliğin, popülizmin artmasının kilit trend haline geldiğini söyleyen Nazarbayev, "Ekonomik planlama ufuğu hızla daralıyor.

Zor durumlardan çıkış yolları Birleşmiş Milletler, G20, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler ve forumların himayesi altında bulmak gerek." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Kazakistan'ın çeşitli konularda müzakere süreçleri için etkin bir platform olarak hizmet ettiğine dikkati çekerek, başkent Nur Sultan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya ve Geleneksel Dinler Liderler zirvelerine ev sahipliği yaptığı hatırlat tı.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların pragmatik ekonomik etkileşime engel olduğunu söyleyen Nazarbayev, şöyle konuştu:

"Verimsiz yaptırımlar rejiminden dünyanın geleceğini belirleyen küresel güçler liderleri arasındaki doğrudan diyaloga geçmek önemli. Bu bağlamda ABD, Çin, Rusya ve AB temsilcileri arasında jeopolitik krizden çıkış yollarını tartışma zamanı geldi. Ben söz konusu ülkelerin liderleriyle müzakereler yapıyorum. Genel olarak bu konuda doğru anlayış var"

Nazarbayev, küresel güçler arasındaki diyalog için başkent Nur Sultan'da bir platform sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

"Büyüme kırsal kesimde yaşayanları içine almalı"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde de dijitalleşmenin özellikle İpek Yolu coğrafyasındaki ticareti yeniden canlandırıcağını söyleyerek, "Geçen yıl dünyada yüzde 75 büyüme yaşanmasına rağmen bu yıl GSYH'nin yüzde 70 yavaşladığını gördük." dedi.

Doğru şekilde büyümenin hızlı büyümekten önemli olduğunun altını çizen Lagarde, "Büyüme kalkınmayla beraber kırsal kesimde yaşayan insanları, kadınları ve teknolojiyle gelişen yeni alanları da içine almalı." ifadesini kullandı.

Lagarde, kalkınmanın yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, kadınların ekonomiye daha çok katılımı ve nitelikli eğitimle sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Forumda, Türkiye'den Sayıştay Başkan Yardımcısı Zekeriya Tüysüz, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da yer alıyor.

Yarın sona erecek forum çerçevesinde 55 oturumda 164 konuşmacının sunum yapması bekleniyor.

Kazakistan hükümeti ve Avrasya Bilim Adamları Ekonomik Kulübü tarafından kurulan forum, 2008 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA