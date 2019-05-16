Dostluk Eşitlik ve Barış Partisinin 42 Avrupa Parlamentosu adayı Yassıköy’de iftarda buluştu.

İftara, yerel yönetimden Türk Belediye Başkanları, eyalette seçilmiş ve yeni aday olanlar ile dernek başkanları katıldı.

"DEB'e verilecek oylar, Batı Trakya'da Türk kimliği varlığının kanıtı olacak"

DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, hedeflerinin 2014 seçimlerinde sağladığı başarıyı korumak ve çıtayı daha da yukarıya taşımak olduğunu söyledi.

Asafoğlu, DEB bünyesinde toplanacak her oyun, Batı Trakya'da Türk varlığının bir göstergesi olacağına ve aynı zamanda Atina'nın Türk azınlık üzerinde uyguladığı politikaya bir tepki anlamı taşıyacağına dikkati çekerek, "Sandıktan çıkacak oylar her şeyden önce bizim buradaki varlığımızın bir göstergesi olacak. Batı Trakya'da Türk kimliğini açıkça savunan DEB'e verilecek oylar aynı zamanda burada, Batı Trakya'da Türk kimliği varlığının kanıtı olacak. Tabii ki Lozan'dan kaynaklanan haklarımızın iadesi için de mücadele verdiğimizi gösterecek." diye konuştu.

Alınacak oyların Avrupa'da daha önce ulaşılamayan bazı kapıların aralanmasında belirleyici olacağını anlatan Asafoğlu, "DEB olarak ne kadar çok oy toplarsak, hem Atina'da hem de Avrupa'da sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurabileceğiz." dedi.

Asafoğlu, DEB'in, 2014'teki AP seçimlerindeki başarısından sonra Avrupa'da bazı kuruluşlara üye olarak kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Avrupa Parlamentosunda 12 milletvekili bulunan Avrupa Hür İttifakı (EFA). Daha önce üyelik başvurumuza cevap bile vermeyen EFA, 2014 seçimlerinden sonra gelip kendileri kapımızı çaldılar ve bizi üye yapmak istediklerini söylediler. DEB'in şu anda üyesi olduğu EFA Avrupa Parlamentosu içerisinde siyasi bir grup. EFA'nın milletvekilleri bizim de milletvekillerimiz sayılır. Bugüne kadar EFA aracılığıyla AP'ye Türk Azınlık sorunlarıyla ilgili 2 soru önergesi sunduk. Hedefimiz, seçimlerden güçlü bir şekilde çıkmak ve Avrupa'da EFA gibi kuruluşlarla çalışmalarımızı devam ettirmek."

"Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yıllardır çözüm bekleyen sorunları var"

DEB milletvekili adayı ve İskeçe bölgesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, DEB'in AP seçimlerine katılmasındaki temel amacın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlığın sesini ve sorunlarını duyurmak, gündeme getirmek olduğunu söyledi.

Türk azınlığın uluslararası anlaşmalarla belirlenen hakların ihlalinden kaynaklanan birçok sorunla karşı karşıya bulunduğunun altını çizen Ahmetoğlu, "1981 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ne yazık ki azınlığımıza yönelik politikasında gereken demokratikleşmeyi sağlayamadı. Gereken açılımları yapamadı. Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yıllardır çözüm bekleyen sorunları var. Halkımızın feryadına tercüman olmak amacıyla bu seçim yarışına katılıyoruz. Gerek Atina'ya ve Yunanistan kamuoyuna gerekse Avrupa'ya Batı Trakya Türk azınlığı olarak sesimizi duyurmak, güçlü bir mesaj göndermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef, 2014 seçimlerinde olduğu gibi rekor oyla seçimleri tamamlamak"

DEB milletvekili adayı gazeteci-yazar İbrahim Baltalı da Doktor Sadık Ahmet tarafından kurulan DEB'in Türk azınlığın hak arama mücadelesinde önemli rolü bulunduğunu belirterek, "Hedef, 2014 seçimlerinde olduğu gibi rekor oyla seçimleri tamamlamak." şeklinde konuştu.

Batı Trakya'da yıllardır süren mücadeleler sonucunda Türk azınlığın vatandaşlık haklarının bir bölümü iade edilirken, azınlık haklarında hiçbir ilerleme sağlanamadığına dikkati çeken Baltalı, şöyle devam etti:

"Doktor Sadık Ahmet partiyi kurarken 'Bir gün haklarımızı mutlaka alacağız' sloganıyla Türklerin karşısına çıkmıştı. Hedefi Batı Trakya Türklerini ekonomik, siyasi ve kültürel yönden kalkındırmaktı. İşte, DEB Partisi azınlığa yapılan baskıları gerek Yunanistan ve gerekse de dünya kamuoyuna duyurmak için 2014 yılında ilk defa AP seçimlerine katıldı ve rekor bir oy alarak adını tarihe yazdırdı. Şimdi, 2019 yılında da hedef yine aynı. Rekor oyla seçimleri tamamlamak."

Sadık Ahmet'in eşi ve DEB'in Onursal Başkanı Işık Ahmet ise AP seçimlerinde Batı Trakya'da Türk oylarının Türk adaylara gitmesi için ailece çalıştıklarını vurgulayarak, "Bizler, her zaman DEB partisinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sadık Ahmet'in çizdiği yolda devam ediyoruz. Bugüne kadar Sadık Ahmet'in hatırasına sahip çıkan Türk azınlığın bundan sonra da çıkmaya devam edeceğine inanıyoruz. Önceki seçimlerde büyük başarı gösteren DEB'in bu seçimlerde daha büyük başarılara imza atacağına ve sesimizi dünyaya daha güçlü şekilde duyuracağımıza inanıyorum." dedi.

AP seçimlerine 42 milletvekili adayı ile katılan DEB'in yanı sıra Radikal Sol İttifak (SYRİZA), Yeni Demokrasi Partisi (ND) ve Değişiklik Hareketi'nin (KİNAL) listelerinde azınlık mensubu birer aday bulunuyor.

DEB, 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde Rodop, Evros ve İskeçe illerinde Türk seçmenlerin büyük bölümünü bünyesinde toplayarak yaklaşık 43 bin oyla birinci sırada yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA