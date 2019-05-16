Nepalli dağ rehberi Kami Rita, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 23 kez çıkarak kendi rekorunu yineledi.

Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Gyanendra Shrestha, çarşamba günü bir grup dağcıyla Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan Şerpa Rita'nın 23'üncü başarılı tırmanışını gerçekleştirerek bu alanda yine kendisine ait olan rekoru egale ettiğini duyurdu.

Rita'ya tırmanış sayısına en fazla yaklaşan meslektaşları Şerpa Apa ve Phurba Taşi, 21'er başarılı tırmanış yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.

1970 doğumlu Rita, 2017'de Apa ve Taşi ile Everest zirvesine 21 kez çıkan 3 kişiden biri olmuştu. Ertesi yıl 22 Mayıs'ta Everest Dağı zirvesine 22'nci kez ulaşan Rita bu alanda kişisel bir rekora imza atmıştı.

Everest Dağı'nda bu yıl bahar tırmanış döneminde 378 dağcı zirveye ulaşmak için mücadele veriyor. Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda yardımcı olarak yaklaşık aynı sayıda Nepalli yerli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ve Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine "Şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina olan Şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" veya "dağ rehberi" anlamında kullanılıyor.

Kaynak: AA